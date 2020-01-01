Операции, связанные с изменением формы и структуры носовой перегородки, принято относить к компетенции отоларингологов, а не специалистов в области пластической хирургии. Кроме непривлекательного внешнего вида, искривленная перегородка носа доставляет собственному обладателю еще и физический дискомфорт, выражаемый затрудненным дыханием, аллергическими реакциями, храпом, а также постоянными хроническими болезнями носа и носовых пазух.

Лазерная септопластика – современная технология исправления перегородки носа с помощью лазера. Операция выполняется без наркоза и боли. В среднем процедура занимает не более 30-45 минут. «Клиника Восстановительной Медицины» осуществляет операции на носовой перегородке в городе Казань. Квалифицированная помощь отоларинголога позволит быстро избавиться от неприятной проблемы. Процедура не требует длительной реабилитации. После проведения исправления формы хрящевой ткани, пациент сразу может покинуть пределы клиники. Уже на следующие сутки можно смело заниматься своими обыденными делами и приступать к работе.

Причины искривления перегородки носа

К основным причинам деформации подобного типа можно отнести следующие факторы:

врожденные искривления, возникающие в процессе родов;

травматические деформации, которые появляются при механических повреждениях;

физиологические искривления, образующиеся вследствие неравномерного развития организма.Может наблюдаться образование гребней, шипов либо смещение хрящевой ткани в сторону;

компенсаторные искривления. Являют собой нарушения анатомии нескольких отделов носа.

В качестве показаний могут выступать различные проблемы с носом и затрудненным дыханием, спровоцированным неправильными анатомическими особенностями этой части тела. Подготовка к септопластике

Перед проведением данной операции, каждому пациенту нужно будет пройти определенные лабораторные исследования. Специалисты нашей клиники более подробно расскажут об всех анализах после первого приема. Процедура выполняется в несколько этапов. Доктор выполняет разрез слизистой либо кожи, постепенно проводя отслоение мягких тканей. Добравшись до перегородки, специалист осуществляет ее выпрямление, предусматривающее перемещение хрящевых и костных фрагментов. После завершения манипуляции на место разреза накладываются саморассасывающие швы и тампонируются носовые ходы.

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Основной и первостепенный результат операции данного вида – восстановление оптимального цикла дыхания. Кроме этого, люди смогут избавиться от заболеваний носа и повысить общее качество жизни. Наша клиника имеет в своем штате квалифицированных специалистов, которые смогут помочь в разрешении проблемы искривления перегородки носа.